В России предложили обязать родителей показывать новорождённых при регистрации в ЗАГСе, чтобы исключить оформление несуществующих детей ради маткапитала и пособий. С такой инициативой выступила в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Роза Чемерис.

Депутат считает, что подтверждать существование ребёнка можно двумя способами: лично предъявлять его сотрудникам ЗАГСа либо использовать цифровые данные, зафиксированные медиками сразу после рождения. Речь идёт, в частности, о фотографии младенца и документах о медицинском осмотре.

«Схема с регистрацией «виртуальных» детей ради маткапитала и пособий по липовым справкам и «свидетелям» — это вопиющий криминал», — возмутилась парламентарий.

По мнению Чемерис, главная проблема заключается в том, что сейчас при оформлении свидетельства о рождении сотрудники ЗАГСа не обязаны видеть самого ребёнка. Этим могут пользоваться мошенники, которые регистрируют вымышленных детей ради государственных выплат.

Инициатива прозвучала на фоне предложения Минюста ужесточить порядок установления материнства. Ведомство хочет исключить возможность подтверждать рождение ребёнка исключительно заявлением свидетеля, присутствовавшего при родах. Вместо этого предлагается использовать медицинские документы. Пока речь идёт о законопроектах, а не о вступивших в силу правилах.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре жительнице Тюмени, которая более трёх лет получала пособия на несуществующего ребёнка. Женщина использовала поддельное свидетельство о рождении, якобы выданное пермским ЗАГСом, и незаконно получила почти 737 тысяч рублей. В сентябре 2026 года суд назначил ей полтора года лишения свободы условно и обязал возместить ущерб.

Подобные махинации не ограничиваются фиктивной регистрацией детей. В мае Life.ru рассказывал о задержании в Москве шести участников схемы незаконного обналичивания маткапитала. По версии следствия, аферисты оформляли поддельные договоры об образовательных услугах и переводили государственные деньги через подконтрольные структуры. Общий ущерб оценили примерно в 50 миллионов рублей.