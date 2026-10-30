В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на семейного психолога

Расходы на частного психолога, семейные сессии и психологическую помощь детям предложили включить в социальный налоговый вычет. С такой инициативой в беседе с Life.ru выступил депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Сейчас вычет за медицинские услуги связан с наличием соответствующей лицензии у организации или индивидуального предпринимателя. Обычные консультации частного психолога вне медицинской деятельности под этот порядок не подпадают. Панеш считает, что это ставит клиентов квалифицированных специалистов в неравное положение.

«Я предлагаю включить в перечень расходов не только индивидуальные консультации, но и семейную психотерапию. Когда проблемы в отношениях, на приём часто ходят оба супруга. И если они платят за семейные сессии, логично, чтобы они могли вернуть часть этих расходов», — заявил парламентарий.

Отдельно депутат предложил закрепить возможность вычета за психологическую помощь ребёнку, даже если родитель оплачивает консультацию, но не присутствует на ней. По его мнению, самостоятельная работа ребёнка со специалистом не должна препятствовать возврату части расходов.

Ещё один пункт инициативы — поддержка семей, проходящих психологическую реабилитацию после потери близких, включая семьи участников СВО.

Оформление вычета Панеш предлагает максимально упростить: специалисты должны передавать необходимые сведения непосредственно в налоговую службу, чтобы клиентам не приходилось собирать справки и заполнять декларации.

«Психологическая помощь перестала быть экзотикой. Люди идут к специалистам, чтобы справиться со стрессом, сохранить семью, помочь детям. И если государство возвращает часть денег за лечение или обучение, почему оно не должно возвращать за психическое здоровье? Пора это признать на законодательном уровне», — подчеркнул депутат.

Ранее Панеш предложил ввести налоговый вычет на оплату сиделок и помощников по уходу за пожилыми. В рамках той инициативы он также выступил за передачу сведений в ФНС непосредственно организациями, оказывающими услуги.