Депутат Госдумы, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая усомнилась, что справедливо требовать от матери отчёта за каждый потраченный рубль алиментов. По её словам, трудно подсчитать, какая часть семейных расходов приходится на ребёнка, когда продукты покупают на всех и вместе живут в одной квартире.

«Женщина не будет отдельно на ребёнка покупать 200 грамм мяса, отдельно платить за него квартплату и так далее», — пояснила собеседница НСН.

парламентарий также оценила предложение привязать алименты к прожиточному минимуму. Если отец зарабатывает мало и перечисляет на ребёнка всего пять тысяч рублей в месяц, такую меру она считает справедливой. Если же у отца высокий доход, привязка выплат к прожиточному минимуму ущемит интересы ребёнка.