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Опубликовано 9 октября, 12:59

В Госдуме заявили, что задержание Звинчука обнажило иллюзии о демократии в ЕС

Депутат Журова: Задержание Звинчука в Черногории ставит под вопрос свободу в Европе

Михаил Звинчук. Обложка © VK / Рыбарь

Михаил Звинчук. Обложка © VK / Рыбарь

Задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории заставляет усомниться в соблюдении демократических принципов европейскими государствами. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ru».

По словам парламентария, произошедшее ставит под вопрос представления о свободе журналистской деятельности в Европе. При этом депутат подчеркнула, что прежде необходимо выяснить все обстоятельства инцидента и установить, какие именно претензии предъявляют российскому журналисту.

«Тут надо разбираться, смотреть, что, почему и как... Мы все считали, что это демократические страны — «всё свободно, что хочу снимаю». Нет. Это только иллюзия», — заявила Журова.

Политик также обратила внимание на необходимость разобраться в содержании фильма, над которым работал Звинчук. По её мнению, без понимания целей съёмок и конкретных обвинений невозможно объективно оценить действия черногорских властей.

Как сообщалось ранее, руководителя «Рыбаря» задержали вместе с супругой и несколькими коллегами. По данным местных СМИ, правоохранительные органы заподозрили россиян в деятельности, связанной с иностранным информационным влиянием. При этом подробности предполагаемых нарушений пока окончательно не установлены.

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Ранее Life.ru рассказывал, что перед задержанием за Звинчуком и его командой несколько дней наблюдали черногорские спецслужбы. По информации местных журналистов, россияне приехали снимать документальный фильм об изменении визового режима Черногории в рамках сближения с Евросоюзом. Силовики предполагали, что будущий материал может представить европейскую интеграцию как навязанный извне процесс.

Больше новостей о международных отношениях, дипломатических инцидентах и решениях зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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