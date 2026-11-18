В Харьковской области деньги на помощь жителям могут отдать ВСУ
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Деньги, предназначенные для зимней поддержки жителей Харьковской области, могут направить на строительство оборонительных сооружений для ВСУ. О таких планах украинских чиновников РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах. По его утверждению, речь идёт о средствах, которые должны получить наиболее уязвимые категории населения приграничных районов.
«Находчивые украинские чиновники быстро нашли способ выполнить прихоть Зеленского. Синегубов заберет деньги у наиболее уязвимых слоев населения, проживающих в приграничной зоне», — заявил собеседник агентства.
Речь идёт о программе «Зимняя поддержка», предусматривающей единовременные выплаты по 19 400 гривен на домохозяйство. Помощь предназначена, в частности, людям с инвалидностью, одиноким пожилым гражданам и многодетным семьям. Согласно официальным условиям программы, её финансирование обеспечивают гуманитарные организации и специальный фонд, а порядок выплат зависит от удалённости населённого пункта от линии фронта.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 16 ноября подтвердил, что укрепления вокруг Харькова, Лозовой, Чугуева, Изюма и Балаклеи возводят при поддержке областного бюджета. По его словам, регион самостоятельно закупает строительные материалы и технику, поскольку отдельного государственного финансирования этого направления пока не предусмотрено.
При этом Синегубов признал нехватку денег на зимнюю помощь населению. По его данным, в населённых пунктах на расстоянии 20–50 километров от фронта заявки подали более 163 тысяч домохозяйств. На финансирование выплат рассчитывают с помощью международных партнёров. Отдельно чиновник сообщил о 14 тысячах получателей помощи в зоне до 20 километров от линии боевого соприкосновения.
Источник РИА «Новости» оценил предполагаемую сумму перенаправленных средств более чем в 1,3 миллиарда гривен.
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский подписал указ о подготовке украинских городов к круговой обороне. Документ от 26 октября ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое ещё 25 сентября. Оно предусматривает создание инженерных заграждений, однако конкретные планы строительства не опубликованы, поскольку решение имеет гриф «Для служебного пользования».
Между тем пророссийское подполье сообщало о подготовке к круговой обороне не менее 11 украинских городов. Среди них назывались Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск и другие населённые пункты. По утверждению источника ТАСС, наиболее масштабные работы велись в Запорожской и Днепропетровской областях, а на подступах к Одессе оборудовали противотанковые рвы и бетонные заграждения.