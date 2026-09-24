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Опубликовано 24 сентября, 11:11

В Индии мужчина спалил товары на $2,7 млн из-за долга в $110

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В индийском Сурате задержали 33-летнего бывшего бухгалтера, которого подозревают в поджоге текстильного рынка из-за невыплаченных 10 тысяч рупий — около $110. В результате огонь уничтожил товары и помещения на сумму примерно 24 крор рупий, или около $2,7 млн.

По данным полиции, Винод Савле около трёх месяцев работал бухгалтером в одном из магазинов Shyam Sangini Textile Market. Он устроился туда в апреле 2026 года, а в июне уволился после конфликтов с коллегой и владельцем торговой точки.

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Следствие утверждает, что бывший работодатель остался должен Савле 10 тысяч рупий. Мужчина несколько раз требовал выплатить деньги, но, не получив их, решил «проучить» хозяина магазина.

По версии полиции, 8 сентября Савле купил бензин, вечером проник на территорию рынка и спрятался возле лестницы. Около половины первого ночи он поднялся на шестой этаж, облил топливом тюки ткани возле магазина бывшего работодателя и поджёг их. Момент попал на камеры наблюдения.

Огонь быстро перекинулся на соседние помещения. По данным Hindustan Times, пожар уничтожил 14 магазинов. Indian Express сообщает о товарах и помещениях, пострадавших в 17 торговых точках. На ликвидацию возгорания потребовалось около 14 часов.

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После поджога подозреваемый покинул Сурат и успел побывать в Раджастхане и Айодхье. Полицейские установили его личность по записям камер видеонаблюдения и позднее задержали. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о петербуржце, который из мести за сбитого кота поджёг минивэн — огонь уничтожил сразу несколько автомобилей.

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Марина Фещенко
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