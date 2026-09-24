В Индии мужчина спалил товары на $2,7 млн из-за долга в $110

В индийском Сурате задержали 33-летнего бывшего бухгалтера, которого подозревают в поджоге текстильного рынка из-за невыплаченных 10 тысяч рупий — около $110. В результате огонь уничтожил товары и помещения на сумму примерно 24 крор рупий, или около $2,7 млн.

По данным полиции, Винод Савле около трёх месяцев работал бухгалтером в одном из магазинов Shyam Sangini Textile Market. Он устроился туда в апреле 2026 года, а в июне уволился после конфликтов с коллегой и владельцем торговой точки.

Следствие утверждает, что бывший работодатель остался должен Савле 10 тысяч рупий. Мужчина несколько раз требовал выплатить деньги, но, не получив их, решил «проучить» хозяина магазина.

По версии полиции, 8 сентября Савле купил бензин, вечером проник на территорию рынка и спрятался возле лестницы. Около половины первого ночи он поднялся на шестой этаж, облил топливом тюки ткани возле магазина бывшего работодателя и поджёг их. Момент попал на камеры наблюдения.

Огонь быстро перекинулся на соседние помещения. По данным Hindustan Times, пожар уничтожил 14 магазинов. Indian Express сообщает о товарах и помещениях, пострадавших в 17 торговых точках. На ликвидацию возгорания потребовалось около 14 часов.

После поджога подозреваемый покинул Сурат и успел побывать в Раджастхане и Айодхье. Полицейские установили его личность по записям камер видеонаблюдения и позднее задержали. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о петербуржце, который из мести за сбитого кота поджёг минивэн — огонь уничтожил сразу несколько автомобилей.