В Индии нашли футбольного тренера, которого 42 года разыскивали за мошенничество

В Индии полицейские задержали 69-летнего мужчину, который 42 года скрывался от правосудия и всё это время работал футбольным тренером. Виджая Кумара Ядава, разыскиваемого по делу о мошенничестве с 1984 года, нашли прямо на спортивной площадке в городе Нахан. Об этом сообщает индийское издание Khaskhabar.

Чтобы задержать беглеца, сотрудники полиции притворились начинающими футболистами. Они подошли к тренеру под предлогом записи на занятия, убедились в его личности, а затем раскрыли свои настоящие должности. Мужчину задержали непосредственно на футбольном поле.

История началась ещё 5 марта 1984 года в городе Удайпур. По версии следствия, Ядав вместе с сообщниками обещал людям трудоустройство на государственную службу, уверяя, что их организация имеет необходимое разрешение властей. За помощь в получении работы с клиентов брали деньги. Один из потерпевших лишился трёх тысяч рупий, а общий ущерб составил 32 тысячи.

После разоблачения предполагаемые мошенники закрыли офис и скрылись. Девятерых участников схемы впоследствии задержали, однако Ядаву удалось избежать встречи с полицией. Он убрал своё имя из документов, связанных с прежним местом жительства, и начал переезжать из штата в штат, зарабатывая на жизнь футбольными тренировками.

За прошедшие десятилетия мужчина успел поработать в Ассаме, Трипуре и Уттар-Прадеше. Позднее он обосновался в Нахане, построил дом и обзавёлся семьёй. У него появились дети и внуки. Несмотря на попытки оборвать связи с прошлым, оперативникам удалось выйти на след Ядава благодаря техническим средствам и информаторам. После задержания 16 октября суд отправил его под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании на Камчатке мужчины, который семь лет скрывался от следствия. Его разыскивали по делам о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Всё это время подозреваемый пользовался поддельным паспортом на чужое имя, но в августе 2026 года попался во время паспортного контроля в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Ещё одного беглеца, находившегося в розыске 18 лет, задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, мужчина организовал банду, совершившую более десяти вооружённых нападений в Хабаровском крае в 2007–2008 годах. Его сообщников осудили ещё в 2009-м, а предполагаемого руководителя объявили в федеральный и международный розыск. Найти его удалось только летом 2026 года при расследовании преступлений прошлых лет.