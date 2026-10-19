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Опубликовано 19 октября, 13:59

В Индии нашли футбольного тренера, которого 42 года разыскивали за мошенничество

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Himachal Pradesh Police

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Himachal Pradesh Police

В Индии полицейские задержали 69-летнего мужчину, который 42 года скрывался от правосудия и всё это время работал футбольным тренером. Виджая Кумара Ядава, разыскиваемого по делу о мошенничестве с 1984 года, нашли прямо на спортивной площадке в городе Нахан. Об этом сообщает индийское издание Khaskhabar.

Чтобы задержать беглеца, сотрудники полиции притворились начинающими футболистами. Они подошли к тренеру под предлогом записи на занятия, убедились в его личности, а затем раскрыли свои настоящие должности. Мужчину задержали непосредственно на футбольном поле.

История началась ещё 5 марта 1984 года в городе Удайпур. По версии следствия, Ядав вместе с сообщниками обещал людям трудоустройство на государственную службу, уверяя, что их организация имеет необходимое разрешение властей. За помощь в получении работы с клиентов брали деньги. Один из потерпевших лишился трёх тысяч рупий, а общий ущерб составил 32 тысячи.

После разоблачения предполагаемые мошенники закрыли офис и скрылись. Девятерых участников схемы впоследствии задержали, однако Ядаву удалось избежать встречи с полицией. Он убрал своё имя из документов, связанных с прежним местом жительства, и начал переезжать из штата в штат, зарабатывая на жизнь футбольными тренировками.

За прошедшие десятилетия мужчина успел поработать в Ассаме, Трипуре и Уттар-Прадеше. Позднее он обосновался в Нахане, построил дом и обзавёлся семьёй. У него появились дети и внуки. Несмотря на попытки оборвать связи с прошлым, оперативникам удалось выйти на след Ядава благодаря техническим средствам и информаторам. После задержания 16 октября суд отправил его под стражу.

Повтор старого телешоу помог раскрыть дело спустя почти 30 лет
Повтор старого телешоу помог раскрыть дело спустя почти 30 лет

Ранее Life.ru рассказывал о задержании на Камчатке мужчины, который семь лет скрывался от следствия. Его разыскивали по делам о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Всё это время подозреваемый пользовался поддельным паспортом на чужое имя, но в августе 2026 года попался во время паспортного контроля в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Ещё одного беглеца, находившегося в розыске 18 лет, задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, мужчина организовал банду, совершившую более десяти вооружённых нападений в Хабаровском крае в 2007–2008 годах. Его сообщников осудили ещё в 2009-м, а предполагаемого руководителя объявили в федеральный и международный розыск. Найти его удалось только летом 2026 года при расследовании преступлений прошлых лет.

Больше новостей о необычных задержаниях, расследованиях старых преступлений и громких уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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