Санчес: В Испании объявляется трёхдневный траур после столкновения двух поездов

В Испании объявят трёхдневный национальный траур после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, прибывший на место столкновения пассажирских поездов.

Траур продлится с 29 по 31 октября включительно. Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власти сделают всё необходимое для установления причин трагедии.