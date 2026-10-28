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Регион
Опубликовано 28 октября, 18:59

Санчес: В Испании объявляется трёхдневный траур после столкновения двух поездов

Педро Санчес. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Педро Санчес. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

В Испании объявят трёхдневный национальный траур после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, прибывший на место столкновения пассажирских поездов.

Траур продлится с 29 по 31 октября включительно. Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власти сделают всё необходимое для установления причин трагедии.

Если выяснится, что к аварии привели халатность или нарушения в работе систем безопасности, власти намерены принять соответствующие меры.

Экс-министр труда Испании Фатима Баньес погибла при крушении поездов
Экс-министр труда Испании Фатима Баньес погибла при крушении поездов

Напомним, причиной железнодорожной катастрофы в испанском Толедо мог стать сбой компьютера. По последним данным, погибли 68 человек.

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Матвей Константинов
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