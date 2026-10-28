Санчес: В Испании объявляется трёхдневный траур после столкновения двух поездов
Педро Санчес. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana
В Испании объявят трёхдневный национальный траур после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, прибывший на место столкновения пассажирских поездов.
Траур продлится с 29 по 31 октября включительно. Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власти сделают всё необходимое для установления причин трагедии.
Если выяснится, что к аварии привели халатность или нарушения в работе систем безопасности, власти намерены принять соответствующие меры.
Напомним, причиной железнодорожной катастрофы в испанском Толедо мог стать сбой компьютера. По последним данным, погибли 68 человек.