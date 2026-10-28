В Испании перенесли 24 матча Кубка страны из-за крушения поездов

В Испании отменили все 24 матча Кубка страны по футболу, запланированные на вечер 28 октября. Причиной стала крупная железнодорожная катастрофа в провинции Толедо, унёсшая десятки жизней. О переносе встреч объявила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Решение приняли в знак уважения к погибшим и поддержки пострадавших. Новые даты и время проведения матчей федерация сообщит позднее. Пока неизвестно, затронут ли изменения игры, назначенные на четверг, 29 октября.

Из-за решения RFEF на поле не выйдут в том числе представители испанской Примеры. Свои кубковые встречи должны были провести «Бетис», «Валенсия», «Мальорка», «Сельта» и другие команды.

Причиной переноса стала трагедия, произошедшая утром в среду неподалёку от населённого пункта Урда. На высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия столкнулись пассажирские поезда компаний Renfe и Iryo. После удара несколько вагонов сошли с рельсов.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией временно остановлено. На месте аварии работают экстренные службы, а власти организовали пункты помощи пострадавшим и их родственникам. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал о возможной причине железнодорожной катастрофы в Испании. По сведениям El País, к столкновению составов мог привести переход на ручное управление движением после сбоя автоматической системы безопасности. Источники газеты ABC также допустили ошибку сотрудника, который занимался ремонтом оборудования. По последним данным, погибли не менее 50 человек, пострадали 179.