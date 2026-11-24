В Татарстане перед судом предстали семь человек по делу о двух нападениях на Ирину Шевырёву — невестку владельца крупной дорожно-строительной компании. По версии следствия, бизнесмен из-за давней неприязни к супруге сына сначала распорядился покалечить её, а затем решил организовать убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В 2024 году предприниматель поручил начальнику службы безопасности своей компании причинить женщине телесные повреждения. Тот привлёк к выполнению задания одного из подчинённых. Первое нападение произошло 7 ноября, однако серьёзных травм потерпевшая не получила.

После неудачи предполагаемый заказчик решил избавиться от невестки. Для организации убийства начальник службы безопасности предприятия привлёк ещё нескольких человек.

Второе нападение произошло 14 октября 2025 года, когда Ирина провожала ребёнка в школу. Один из обвиняемых нанёс женщине ножевые ранения, однако она оказала активное сопротивление и выжила. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

После случившегося исполнитель покинул Россию при содействии одного из сообщников. Впоследствии правоохранители задержали причастных к нападениям, а скрывшегося за границей фигуранта доставили в РФ.

В зависимости от роли каждого подсудимым предъявили обвинения в покушениях на убийство по найму и причинение тяжкого вреда здоровью, а также в укрывательстве преступлений. Расследование завершено, суд приступил к рассмотрению уголовного дела.

Напомним, в октябре 2025 года по делу о покушении на Ирину Шевырёву арестовали её свёкра — строительного магната Станислава Шевырёва. Под стражу также отправили начальника службы безопасности компании «Волга-Автодор» Андрея Черкасина. Супруг потерпевшей Иван Шевырёв первоначально тоже оказался под подозрением, однако отрицал свою причастность к преступлению. Впоследствии его отпустили из-под стражи.