Бизнесмена Шевырёва отпустили из-под стражи после покушения на жену в Казани

Муж Ирины Шевырёвой, на которую ранее напали с ножом в Казани, вышел из-под стражи — меру пресечения изменили. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее супруг пострадавшей отрицал свою причастность к покушению и даже расплакался в суде.