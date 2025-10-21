Бизнесмена Шевырёва отпустили из-под стражи после покушения на жену в Казани
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax
Муж Ирины Шевырёвой, на которую ранее напали с ножом в Казани, вышел из-под стражи — меру пресечения изменили. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее супруг пострадавшей отрицал свою причастность к покушению и даже расплакался в суде.
Также источник телеканала сообщает, что пострадавшая беременна.
Напомним, в Казани 14 октября на жену бизнесмена Ивана Шевырёва напал неизвестный в мотошлеме, когда она привезла дочь в гимназию. Женщину в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали, врачи продолжают бороться за её жизнь. По данным следствия, нападавший и его подельник более месяца вели за ней слежку. Следователи полагают, что заказчиками выступили её муж и свёкор: обоих задержали, однако суд отказал в аресте супруга, несмотря на риск побега и возможные препятствия ходу следствия. Позднее силовики задержали ещё троих предполагаемых участников покушения.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.