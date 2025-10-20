Строительный магнат арестован в Казани по делу о покушении на невестку

В Казани арестовали бизнесмена Станислава Шевырёва по делу о покушении на его невестку. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Также суд арестовал начальника службы безопасности фирмы «Волга-автодор» Андрея Черкасина, а его подчинённого Булата Галлямова отправили под домашний арест.

Кроме того, был заочно арестован Рифат Султанов — исполнитель покушения. 14 октября нанёс женщине несколько ножевых ранений в область шеи. После преступления мужчина попытался скрыться на территории Таджикистана, где был задержан в результате совместной операции МВД России и местных коллег. Его уже экстрадировали в РФ.