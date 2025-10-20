Строительный магнат арестован в Казани по делу о покушении на невестку
В Казани арестовали бизнесмена Станислава Шевырёва по делу о покушении на его невестку. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Также суд арестовал начальника службы безопасности фирмы «Волга-автодор» Андрея Черкасина, а его подчинённого Булата Галлямова отправили под домашний арест.
Кроме того, был заочно арестован Рифат Султанов — исполнитель покушения. 14 октября нанёс женщине несколько ножевых ранений в область шеи. После преступления мужчина попытался скрыться на территории Таджикистана, где был задержан в результате совместной операции МВД России и местных коллег. Его уже экстрадировали в РФ.
Напомним, 14 октября в Казани произошло покушение на супругу предпринимателя Ивана Шевырёва. Инцидент случился у гимназии, куда женщина привезла дочь. Мужчина в мотошлеме нанёс ей тяжёлые травмы, после чего пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии. За жертвой следили в течение месяца. В качестве основных подозреваемых в организации покушения задержаны муж потерпевшей и его отец, являющиеся совладельцами строительного бизнеса в Татарстане. Ранее суд арестовал ещё одного фигуранта дела — Бурихона Хамидова.
