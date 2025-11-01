Подвергшаяся нападению в Казани Ирина Шевырёва попросила отпустить свёкра из СИЗО

Пострадавшая во время нападении в Казани Ирина Шевырёва обратилась с письменным ходатайством об освобождении из-под стражи своего свёкра — Станислава Шевырёва. Женщина продолжает восстанавливаться после полученных травм и не делает никаких заявлений, ей трудно говорить.

Ирина настаивает, что между ней и свёкром не было неприязненных отношений, женщина отрицает его причастность к инциденту. Тем не менее, апелляционная жалоба на содержание обвиняемого под стражей не была удовлетворена, он останется в СИЗО до 14 декабря, сообщает RT.

По данным издания, на заседании также присутствовал супруг пострадавшей Иван, фигурирующий в деле как второй подозреваемый. Ранее он был освобождён из-под ареста и сейчас находится под подпиской о невыезде.