В Киеве из-за перекрытия Южного моста изменили график движения поездов метро

В Киеве из-за перекрытия Южного моста зелёную линию метро временно разделили на два участка, прекратив движение поездов через Днепр. Об изменениях в работе общественного транспорта сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Теперь составы следуют отдельно от станции «Сырец» до «Выдубичей» и от «Осокорков» до «Красного Хутора». Сквозное сообщение между этими отрезками приостановлено. Ограничения действуют на время закрытия переправы.

Изменения затронули и наземный транспорт. Автобусы № 22 и № 91 перевели на другие маршруты, направив их через Дарницкий мост. Таким образом, для пересечения Днепра они используют соседнюю переправу.

Ранее Life.ru сообщал, что после взрывов в Киеве полностью остановили движение по Южному мосту. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что ограничения ввели для обследования сооружения. По его словам, взрывы произошли в районе опорной части переправы. Специалисты приступили к проверке состояния конструкции. Позднее в украинской столице ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр.