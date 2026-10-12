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Опубликовано 12 октября, 13:10

В Киеве из-за перекрытия Южного моста изменили график движения поездов метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Filatova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Filatova

В Киеве из-за перекрытия Южного моста зелёную линию метро временно разделили на два участка, прекратив движение поездов через Днепр. Об изменениях в работе общественного транспорта сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Теперь составы следуют отдельно от станции «Сырец» до «Выдубичей» и от «Осокорков» до «Красного Хутора». Сквозное сообщение между этими отрезками приостановлено. Ограничения действуют на время закрытия переправы.

Изменения затронули и наземный транспорт. Автобусы № 22 и № 91 перевели на другие маршруты, направив их через Дарницкий мост. Таким образом, для пересечения Днепра они используют соседнюю переправу.

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Ранее Life.ru сообщал, что после взрывов в Киеве полностью остановили движение по Южному мосту. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что ограничения ввели для обследования сооружения. По его словам, взрывы произошли в районе опорной части переправы. Специалисты приступили к проверке состояния конструкции. Позднее в украинской столице ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр.

Больше новостей о ситуации на Украине и ходе специальной военной операции — в тематическом разделе СВО на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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