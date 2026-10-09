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Регион
Опубликовано 9 октября, 18:06

В Киеве приспустят главный флаг Украины

В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за непогоды

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустят из-за ухудшения погоды. Решение принято из-за прогнозируемых порывов ветра до 20 м/с, сообщили в городской государственной администрации.

Синоптики прогнозируют в столице сильный ветер до конца суток 9 октября. В городе объявлен жёлтый уровень опасности.

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Полотно установлено у монумента «Родина-мать».

Высота флагштока составляет почти 90 метров. Размер самого полотнища — 16 на 24 метра.

После нормализации погоды власти планируют вернуть флаг в обычное положение.

В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло
В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло

Главный флаг Украины возле монумента «Родина-мать» уже неоднократно приходилось снимать или приспускать из-за сильного ветра. В декабре 2024 года Life.ru сообщал, что полотно размером 16 на 24 метра второй раз за неделю убрали с флагштока из-за прогнозируемых порывов до 15–20 м/с. До этого ветер успел повредить флаг. 10 декабря 2024 года его сняли с почти 90-метрового флагштока, чтобы заменить повреждённое полотно.

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Дарья Денисова
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