В Киеве приспустят главный флаг Украины
В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за непогоды
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главный флаг Украины в Киеве временно приспустят из-за ухудшения погоды. Решение принято из-за прогнозируемых порывов ветра до 20 м/с, сообщили в городской государственной администрации.
Синоптики прогнозируют в столице сильный ветер до конца суток 9 октября. В городе объявлен жёлтый уровень опасности.
Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Полотно установлено у монумента «Родина-мать».
Высота флагштока составляет почти 90 метров. Размер самого полотнища — 16 на 24 метра.
После нормализации погоды власти планируют вернуть флаг в обычное положение.
Главный флаг Украины возле монумента «Родина-мать» уже неоднократно приходилось снимать или приспускать из-за сильного ветра. В декабре 2024 года Life.ru сообщал, что полотно размером 16 на 24 метра второй раз за неделю убрали с флагштока из-за прогнозируемых порывов до 15–20 м/с. До этого ветер успел повредить флаг. 10 декабря 2024 года его сняли с почти 90-метрового флагштока, чтобы заменить повреждённое полотно.
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