В Киеве приспустят главный флаг Украины

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустят из-за ухудшения погоды. Решение принято из-за прогнозируемых порывов ветра до 20 м/с, сообщили в городской государственной администрации.

Синоптики прогнозируют в столице сильный ветер до конца суток 9 октября. В городе объявлен жёлтый уровень опасности.

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Полотно установлено у монумента «Родина-мать».

Высота флагштока составляет почти 90 метров. Размер самого полотнища — 16 на 24 метра.

После нормализации погоды власти планируют вернуть флаг в обычное положение.