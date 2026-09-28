В Киеве прогремела новая серия взрывов
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В Киеве вновь прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Новости.Live».
Ранее сообщалось, что в Киеве горит здание Национальной академии наук Украины: судя по сообщениям в Сети, из окон верхних этажей валит дым, видны языки пламени. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщал о мощном взрыве и чёрном дыме над центром Киева после падения беспилотника, из-за которого в Шевченковском районе загорелось нежилое здание.
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