В Киеве утром 19 октября снова прогремели взрывы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве во второй раз после полуночи прогремели взрывы. О повторных громких звуках в украинской столице сообщил телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
На момент публикации в городе действовала воздушная тревога. Предупреждение об опасности также распространялось на Киевскую область, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении телеканала.
Это уже второе сообщение о взрывах в столице Украины за ночь. При этом журналисты не уточнили, в каких именно районах были слышны громкие звуки.
Ранее Киев уже сталкивался с последствиями ночных атак на энергетическую инфраструктуру. По данным Life.ru, 7 октября в украинской столице прогремела серия взрывов, а Telegram-канал SHOT сообщил об ударах по Трипольской ТЭС и другим объектам. После этого в нескольких районах города возникли пожары. Новые взрывы зафиксировали 11 октября на фоне воздушной тревоги. В ночь на 19 октября ситуация вновь обострилась: по сообщениям СМИ, в отдельных районах Киева пропало электричество, возникли перебои в движении поездов и остановилась часть метро.
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