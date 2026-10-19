В Киеве утром 19 октября снова прогремели взрывы

В Киеве во второй раз после полуночи прогремели взрывы. О повторных громких звуках в украинской столице сообщил телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

На момент публикации в городе действовала воздушная тревога. Предупреждение об опасности также распространялось на Киевскую область, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении телеканала.

Это уже второе сообщение о взрывах в столице Украины за ночь. При этом журналисты не уточнили, в каких именно районах были слышны громкие звуки.