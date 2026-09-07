В Киеве запретят развлекательные и спортивные мероприятия на открытых площадках

Власти Киева решили временно запретить все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях, а также в сооружениях, где отсутствуют укрытия», — говорится в сообщении.

Ранее Кличко сообщил, что в Киеве с 10 сентября комендантский час сократят на один час. Вместе с этим городские власти продлят на один час работу общественного транспорта.

Также Life.ru рассказывал, что киевляне сметают продукты в супермаркетах. Ажиотаж наблюдается на фоне информации о перебоях со снабжением магазинов в разных городах Украины.