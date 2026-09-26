В Красноярском крае полыхает крыша торгового центра

Крупный пожар разгорелся в двухэтажном торговом центре в городе Назарово Красноярского края. Огонь охватил кровлю здания на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

В Назарове горит кровля ТЦ на площади 800 кв. м. Видео © Telegram / Подслушано в Назарово

Возгорание произошло на улице Карла Маркса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, пострадавших нет. С огнём борются 36 человек, к тушению привлечены семь единиц техники.

На этой неделе Life.ru рассказывал о крупном пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где погибли четыре человека. После ЧП власти Башкирии распорядились проверить аналогичные торговые объекты. Следователи также начали выяснять, была ли в комплексе система автоматического пожаротушения.