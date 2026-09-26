В Красноярском крае полыхает крыша торгового центра
В Назарове горит крыша ТЦ на площади 800 кв. м
В Назарове горит кровля ТЦ на площади 800 кв. м. Обложка © Telegram / Подслушано в Назарово
Крупный пожар разгорелся в двухэтажном торговом центре в городе Назарово Красноярского края. Огонь охватил кровлю здания на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
В Назарове горит кровля ТЦ на площади 800 кв. м. Видео © Telegram / Подслушано в Назарово
Возгорание произошло на улице Карла Маркса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, пострадавших нет. С огнём борются 36 человек, к тушению привлечены семь единиц техники.
На этой неделе Life.ru рассказывал о крупном пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где погибли четыре человека. После ЧП власти Башкирии распорядились проверить аналогичные торговые объекты. Следователи также начали выяснять, была ли в комплексе система автоматического пожаротушения.
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