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Опубликовано 26 сентября, 05:58

В Красноярском крае полыхает крыша торгового центра

В Назарове горит крыша ТЦ на площади 800 кв. м

В Назарове горит кровля ТЦ на площади 800 кв. м. Обложка © Telegram / Подслушано в Назарово

В Назарове горит кровля ТЦ на площади 800 кв. м. Обложка © Telegram / Подслушано в Назарово

Крупный пожар разгорелся в двухэтажном торговом центре в городе Назарово Красноярского края. Огонь охватил кровлю здания на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

В Назарове горит кровля ТЦ на площади 800 кв. м. Видео © Telegram / Подслушано в Назарово

Возгорание произошло на улице Карла Маркса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, пострадавших нет. С огнём борются 36 человек, к тушению привлечены семь единиц техники.

В огненном кольце оказались водители на трассе Оренбург — Орск, где пламя приближается к дороге
В огненном кольце оказались водители на трассе Оренбург — Орск, где пламя приближается к дороге

На этой неделе Life.ru рассказывал о крупном пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где погибли четыре человека. После ЧП власти Башкирии распорядились проверить аналогичные торговые объекты. Следователи также начали выяснять, была ли в комплексе система автоматического пожаротушения.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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