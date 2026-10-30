В Кремле назвали одну из главных задач СВО
Песков: Россия ведёт СВО, чтобы полностью лишить Киев возможности наносить удары
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы полностью лишить Украину возможности наносить удары по российской территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя одну из задач продолжающихся боевых действий.
«Мы ведём СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков объяснил цель массированных российских ударов по объектам на Украине. По словам представителя Кремля, они направлены на снижение ударного потенциала ВСУ и уже приносят результаты. Заявление прозвучало 18 октября после атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
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