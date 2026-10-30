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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 30 октября, 16:35

В Кремле назвали одну из главных задач СВО

Песков: Россия ведёт СВО, чтобы полностью лишить Киев возможности наносить удары

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы полностью лишить Украину возможности наносить удары по российской территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя одну из задач продолжающихся боевых действий.

«Мы ведём СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков объяснил цель массированных российских ударов по объектам на Украине. По словам представителя Кремля, они направлены на снижение ударного потенциала ВСУ и уже приносят результаты. Заявление прозвучало 18 октября после атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Больше новостей о боевых действиях и вопросах военной безопасности — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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