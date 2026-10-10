В Кремле не стали раскрывать детали беседы Путина и Трампа

Подробности телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не станут публично раскрывать. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», — сказал Ушаков.

Официально Москва сообщила, что Путин и Трамп затронули украинское урегулирование, ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. Стороны также подтвердили намерение продолжать личные контакты и взаимодействие между администрациями, спецслужбами и другими ведомствами.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа 9 октября продолжался около полутора часов. После завершения беседы президенты одновременно положили трубку, рассказал Ушаков корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву. Журналист специально спросил представителя Кремля, кто из лидеров первым завершил звонок. Ушаков уточнил, что это произошло одновременно.