Киев должен самостоятельно объявить состав своей делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать за украинскую сторону и предложил адресовать соответствующий вопрос её представителям. Об этом он заявил в комментарии Первому каналу.

«Это же не нам нужно говорить, это украинской стороне нужно говорить», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, известно ли Москве, кто будет представлять Киев на встрече в Объединённых Арабских Эмиратах.

Переговоры России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября. Встреча пройдёт на уровне делегаций, а Вашингтон выступит посредником между Москвой и Киевом.

Российскую переговорную команду возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее Life.ru сообщал, что к консультациям в Абу-Даби привлекут представителей нескольких российских ведомств, включая Министерство иностранных дел, а окончательный состав делегации утвердит Владимир Путин.

Со стороны США в переговорах должны участвовать спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Как ранее писал Life.ru, Уиткофф подтвердил проведение встречи 10–11 ноября и обозначил основные направления консультаций: послевоенные гарантии безопасности, снижение напряжённости, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.