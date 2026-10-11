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Регион
Опубликовано 11 октября, 13:48

В Кремле раскрыли, как Шрёдер оказался гостем на дне рождения Путина

Песков: Путин узнал о приезде Шрёдера в Москву из телесюжета в день рождения

Обложка © «Макс» / Кремль. Новости

Обложка © «Макс» / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин узнал о приезде бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву, посмотрев телевизионный сюжет о его визите в гипермаркет Globus. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести».

По словам Пескова, утром 7 октября Путин увидел сюжет о посещении Шрёдером московского магазина. Экс-канцлер приехал в Россию по делам компании после назначения в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус».

Появление бывшего немецкого лидера в Москве удивило российского президента. Путин распорядился связаться с ним и в итоге пригласил давнего знакомого к себе домой. В тот же вечер Шрёдер присоединился к празднованию дня рождения главы российского государства. Как уточняли в Кремле, бывший канцлер оказался среди гостей, которые провели этот вечер вместе с Путиным.

В СДПГ защитили Шрёдера после визита к Путину в Москву
В СДПГ защитили Шрёдера после визита к Путину в Москву

Напомним, 7 октября, в день рождения Владимира Путина, Кремль опубликовал его совместное фото с Герхардом Шрёдером. Поездка экс-главы немецкого правительства в Москву вызвала резкую критику со стороны ряда политиков Германии. Шрёдер приехал в российскую столицу по деловым вопросам. С начала сентября он входит в наблюдательный совет российской дочерней структуры немецкой торговой группы Globus.

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Татьяна Миссуми
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