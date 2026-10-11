В Кремле раскрыли, как Шрёдер оказался гостем на дне рождения Путина

Президент России Владимир Путин узнал о приезде бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву, посмотрев телевизионный сюжет о его визите в гипермаркет Globus. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести».

По словам Пескова, утром 7 октября Путин увидел сюжет о посещении Шрёдером московского магазина. Экс-канцлер приехал в Россию по делам компании после назначения в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус».

Появление бывшего немецкого лидера в Москве удивило российского президента. Путин распорядился связаться с ним и в итоге пригласил давнего знакомого к себе домой. В тот же вечер Шрёдер присоединился к празднованию дня рождения главы российского государства. Как уточняли в Кремле, бывший канцлер оказался среди гостей, которые провели этот вечер вместе с Путиным.

Напомним, 7 октября, в день рождения Владимира Путина, Кремль опубликовал его совместное фото с Герхардом Шрёдером. Поездка экс-главы немецкого правительства в Москву вызвала резкую критику со стороны ряда политиков Германии. Шрёдер приехал в российскую столицу по деловым вопросам. С начала сентября он входит в наблюдательный совет российской дочерней структуры немецкой торговой группы Globus.