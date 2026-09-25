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Опубликовано 25 сентября, 12:41

В Кремле рассказали, как Москва реагирует на заявления Киева о ракетах Patriot

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия внимательно отслеживает сведения о поставках вооружений Украине и передаче Киеву лицензий на их производство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном получении лицензий на ракеты для комплексов Patriot.

По словам представителя Кремля, Москва учитывает информацию о том, какие государства передают Незалежной оружие и разрешения на его выпуск.

«Зеленский сейчас много говорил. Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за информацией, какие страны какие лицензии дают, какие вооружения поставляют, и всё это тщательно учитываем», — подчеркнул он.

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Поводом для комментария стали утверждения Зеленского, что президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Киеву лицензии на производство ракет Patriot. При этом ранее в Госдепартаменте США сообщали, что окончательного решения по лицензиям на производство таких ракет ещё не принято.

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Наталья Афонина
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