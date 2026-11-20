В Кремле заявили, что сроки приезда европейцев в Москву пока неизвестны
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Точная дата визита приглашённых в Москву представителей Европы пока не определена. Об этом журналистам в Душанбе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет точных сроков», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной дате приезда европейской делегации.
Российская сторона предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине. Эти консультации должны помочь понять перспективы дальнейшего диалога.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил европейских представителей в Москву для обсуждения украинского урегулирования. После этого Дмитрий Песков отказался раскрывать список приглашённых. Таким образом, на данный момент публично не названы ни участники предстоящих контактов, ни сроки их проведения.