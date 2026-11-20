Точная дата визита приглашённых в Москву представителей Европы пока не определена. Об этом журналистам в Душанбе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет точных сроков», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной дате приезда европейской делегации.

Российская сторона предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине. Эти консультации должны помочь понять перспективы дальнейшего диалога.