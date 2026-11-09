В итальянской Вероне водителям запретили оставлять автомобили с работающим двигателем во время остановок продолжительностью более одной минуты, в том числе на светофорах и железнодорожных переездах. Ограничение действует с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027-го и не зависит от текущего уровня загрязнения воздуха. Это следует из распоряжения мэра города.

Новые правила стали частью сезонной программы по снижению выбросов в атмосферу. Власти рассчитывают сократить количество вредных веществ, накапливающихся в холодное время года из-за неблагоприятных погодных условий. Верона расположена на Паданской равнине, где слабое движение воздуха способствует образованию смога и повышению концентрации мелкодисперсных частиц PM10.

Требование выключать мотор распространяется не только на автомобилистов, ожидающих разрешающего сигнала светофора. Оно также касается автобусов, грузового транспорта и машин, стоящих во время погрузки и разгрузки. Для автобусов предусмотрено более строгое правило: двигатель необходимо глушить при любой остановке, в том числе на конечных пунктах маршрутов. Запускать его разрешается непосредственно перед отправлением.

Помимо этого, муниципалитет ограничил движение наиболее загрязняющих транспортных средств. При зелёном уровне тревоги запрет действует по будням с 8:30 до 19:30, за исключением праздников. Он распространяется, в частности, на бензиновые автомобили экологических классов Euro 0–1 и дизельные Euro 0–4. При оранжевом уровне ограничения расширяются на выходные и праздничные дни. Под запрет попадают бензиновые машины до Euro 2 и дизельные до Euro 5. При красном уровне действуют аналогичные ограничения, а при длительном сохранении повышенного загрязнения они затрагивают также некоторые виды строительной и сельскохозяйственной техники.

Уровень загрязнения определяет региональное агентство по охране окружающей среды Венето (ARPAV). Оно публикует бюллетени по понедельникам, средам и пятницам. Оранжевую тревогу объявляют после четырёх последовательных дней превышения нормы PM10, красную — после десяти. Для возвращения к зелёному уровню необходимы два дня подряд в пределах допустимых значений.

При этом базовые ограничения продолжают действовать и при отсутствии тревоги. Следовательно, зелёный уровень не освобождает водителей от обязанности выключать двигатель во время продолжительных остановок. За нарушение правил движения предусмотрен штраф от 168 до 678 евро. При повторном нарушении в течение двух лет водителю также могут приостановить действие прав на срок от 15 до 30 дней.

Сезонные меры распространяются на всю территорию муниципалитета Вероны, однако для некоторых дорог, маршрутов и категорий транспорта предусмотрены исключения. В частности, ограничения не затрагивают электромобили и гибриды, а также ряд машин экстренных служб и транспорта для перевозки пассажиров.

Ранее Life.ru писал, что министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер считает переход на электромобили неизбежным, хотя сам пока не собирается отказываться от дизельной машины. По его словам, семья пользуется автомобилем, которому уже 13 лет. Шнайдер объяснил, что не видит необходимости покупать новую машину, пока нынешняя его устраивает. Однако при следующей покупке он намерен выбрать электромобиль. Министр уверен, что электротранспорт со временем станет основным вариантом для покупателей новых автомобилей.