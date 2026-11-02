Сальмонеллу обнаружили в охлаждённой курице марки «Наша птичка», приобретённой в магазине «Магнит» в Йошкар-Оле. Опасные бактерии выявили во время лабораторного исследования тушки цыплёнка-бройлера, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Образец продукции отобрали в супермаркете на Пролетарской улице. Производителем мяса указана «Токаревская птицефабрика» из Тамбовской области.

Сальмонелла способна вызвать острую кишечную инфекцию, сопровождающуюся высокой температурой, рвотой и диареей. Одним из наиболее опасных последствий заболевания становится обезвоживание. Особенно тяжело инфекция может протекать у маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

По информации SHOT ПРОВЕРКИ, после получения результатов исследования Роспотребнадзор вынес предостережение компании «Тандер», управляющей сетью «Магнит». Ретейлеру рекомендовали принять меры, чтобы небезопасная продукция не попадала в продажу. При этом о конкретных партиях, подлежащих изъятию, не сообщается.