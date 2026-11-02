В курице «Наша птичка» из «Магнита» нашли сальмонеллу
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Сальмонеллу обнаружили в охлаждённой курице марки «Наша птичка», приобретённой в магазине «Магнит» в Йошкар-Оле. Опасные бактерии выявили во время лабораторного исследования тушки цыплёнка-бройлера, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Образец продукции отобрали в супермаркете на Пролетарской улице. Производителем мяса указана «Токаревская птицефабрика» из Тамбовской области.
Сальмонелла способна вызвать острую кишечную инфекцию, сопровождающуюся высокой температурой, рвотой и диареей. Одним из наиболее опасных последствий заболевания становится обезвоживание. Особенно тяжело инфекция может протекать у маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
По информации SHOT ПРОВЕРКИ, после получения результатов исследования Роспотребнадзор вынес предостережение компании «Тандер», управляющей сетью «Магнит». Ретейлеру рекомендовали принять меры, чтобы небезопасная продукция не попадала в продажу. При этом о конкретных партиях, подлежащих изъятию, не сообщается.
Ранее Life.ru писал об обнаружении сальмонеллы в куриных окорочках марки «Благояр», предназначенных для школьных столовых Твери. После лабораторных исследований Россельхознадзор перевёл производителя на усиленный контроль. Ещё один случай был выявлен в гипермаркете «Лента» в Улан-Удэ, где после заболевания сотрудников сальмонеллёзом обнаружили нарушения при оформлении ветеринарных документов. Проверяющие также установили факты искусственного продления сроков годности мясных полуфабрикатов. По итогам проверки магазин получил предостережение.
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