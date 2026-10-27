В Ленобласти 13-летний школьник потерял сознание после вейпа и разбил голову

В Ленинградской области 13-летний школьник потерял сознание после курения вейпа и получил серьёзные травмы при падении. Подростка госпитализировали с переломами и повреждениями головы. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Всё произошло во время перемены. Мальчик воспользовался электронной сигаретой в школьном туалете, после чего внезапно почувствовал себя плохо. Подросток упал и сильно ударился головой о кафельный пол.

На помощь школьнику пришли одноклассники. Они смогли довести пострадавшего до медицинского кабинета, откуда его впоследствии доставили в больницу.

Врачи диагностировали у ребёнка переломы и другие травмы головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала 2026 года в России зафиксировали два случая гибели детей после использования вейпов, ещё 12 несовершеннолетних попали в больницы. Такие данные приводила SHOT ПРОВЕРКА, при этом связь отдельных трагедий с электронными сигаретами оставалась предварительной. Кроме того, пульмонолог Павел Бережанский предупреждал об опасности вейпов для подростков. В качестве примера он рассказал о 16-летнем пациенте с тяжёлым поражением лёгких, которому даже после лечения не удалось полностью восстановить повреждённые ткани.