В Ленобласти после оценивают ущерб жилым домам и инфраструктуре после атаки БПЛА
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Во Всеволожском районе Ленинградской области началась оценка ущерба после ночной атаки украинских беспилотников. Власти намерены восстановить электроснабжение и организовать ремонт повреждённых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщила глава района Лира Бурак.
По её словам, уже в 06:00 состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нём участвовали заместители главы администрации, специалисты по гражданской обороне, представители коммунальных служб и Единой службы заказчика.
«Основные задачи поставлены: это восстановление электроснабжения... А также оценка ущерба и ремонт пострадавших объектов, включая жилой фонд и социальную инфраструктуру», — написала Бурак в своём Telegram-канале.
Ночью 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе были повреждены жилые здания, автомобили и линии электропередачи.
Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки БПЛА в Янино без электричества остались около 20 тысяч человек. Из-за повреждений были отключены две трансформаторные подстанции. Кроме того, стало известно о состоянии женщины и троих детей, госпитализированных после пожара в жилом доме во Всеволожском районе. По информации региональных властей, их жизни ничего не угрожает
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