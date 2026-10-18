В Ленобласти после оценивают ущерб жилым домам и инфраструктуре после атаки БПЛА

Во Всеволожском районе Ленинградской области началась оценка ущерба после ночной атаки украинских беспилотников. Власти намерены восстановить электроснабжение и организовать ремонт повреждённых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщила глава района Лира Бурак.

По её словам, уже в 06:00 состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нём участвовали заместители главы администрации, специалисты по гражданской обороне, представители коммунальных служб и Единой службы заказчика.

«Основные задачи поставлены: это восстановление электроснабжения... А также оценка ущерба и ремонт пострадавших объектов, включая жилой фонд и социальную инфраструктуру», — написала Бурак в своём Telegram-канале.

Ночью 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе были повреждены жилые здания, автомобили и линии электропередачи.