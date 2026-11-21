В Луганске завершили спасательную операцию на месте частично обрушившегося после атаки ВСУ жилого дома. Число погибших выросло до шести человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Спасатели работали в посёлке Юбилейное больше суток. При разборе завалов двухэтажного здания сотрудники МЧС обнаружили тела ещё трёх погибших — 13-летней девочки, её матери и пожилой женщины.

«Всего в результате варварского удара неонацистов по жилым домам посёлка погибли 6 человек, среди них мама восьмилетней девочки Полины, которую удалось спасти, и двое её совершеннолетних братьев», — сообщил Пасечник в MAX.

Спасённую школьницу уже перевезли в Москву. Власти ЛНР оперативно восстановили документы ребёнка, необходимые для эвакуации. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении имени Н. И. Пирогова, где продолжит лечение. Глава республики поблагодарил федеральный Минздрав за помощь в организации её транспортировки.

Ещё пять человек, пострадавших при атаке, получают медицинскую помощь. Часть из них проходит лечение амбулаторно, остальные находятся в больницах республики.

Повреждения получили и другие многоквартирные дома посёлка. Местные власти вместе с волонтёрами закрывают повреждённые окна и другие проёмы, чтобы сохранить тепло в помещениях. Жителям, чьи квартиры пострадали, при необходимости помогут с расселением.

С родственниками погибших и ранеными работают профильные службы. Они также содействуют оформлению документов для получения денежных компенсаций. Пасечник выразил соболезнования семьям жертв и осудил удары по жилым зданиям.