Авторы каналов в российском мессенджере «Макс» теперь могут делиться своими публикациями прямо в историях. Новая функция позволяет привлекать внимание к постам и переводить подписчиков в канал одним нажатием. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Пока нововведение доступно только владельцам смартфонов на Android. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть нужную публикацию в публичном канале, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать пункт «Репост в историю». При желании пользователь сможет изменить оформление перед размещением.

В опубликованной истории появится специальный стикер с превью исходного поста. Нажав на него, подписчик автоматически перейдёт к полной публикации в канале. Таким образом, авторам больше не придётся отдельно размещать ссылки или искать другие способы привлечь внимание к своим материалам.

Это не единственный инструмент, который недавно появился у владельцев каналов. В мессенджере уже можно проводить опросы и прямые трансляции, планировать публикации заранее, а также выбирать профиль, от имени которого пользователь отвечает на комментарии.

Вместе с расширением функционала продолжает расти и сама платформа. По данным компании, количество публичных и приватных каналов превысило 18 миллионов, а совокупное число подписок достигло 646 миллионов. При этом в октябре аудитория мессенджера насчитывала более 140 миллионов зарегистрированных пользователей.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении в «Максе» архива историй и автоматического сохранения фотографий и видео. Пользователям также разрешили самостоятельно регулировать размер текста, а для авторов появились рекомендательные подборки каналов. Ещё одним важным этапом развития сервиса стало открытие возможности создавать публичные каналы для всех пользователей. С одного аккаунта можно запустить до пяти таких площадок.