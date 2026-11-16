В МГИК проводят эвакуацию из-за сообщения о взрывном устройстве
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В Московском государственном институте культуры (МГИК) провели эвакуацию студентов и сотрудников после сообщения о возможном минировании. На место прибыли экстренные службы, которые приступили к проверке здания. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.
«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина — поступившее сообщение о взрывном устройстве», — говорилось в первоначальном заявлении вуза.
Администрация попросила учащихся и работников сохранять спокойствие, выполнять указания ответственных сотрудников и не возвращаться в учебные помещения без официального разрешения.
Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября в Московском государственном институте культуры также объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва. Студентов и преподавателей вывели из здания, после чего помещения обследовали экстренные службы. Позднее в институте сообщили, что информация о минировании не подтвердилась, и учебное заведение вернулось к обычному режиму работы.