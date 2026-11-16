В Московском государственном институте культуры (МГИК) провели эвакуацию студентов и сотрудников после сообщения о возможном минировании. На место прибыли экстренные службы, которые приступили к проверке здания. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина — поступившее сообщение о взрывном устройстве», — говорилось в первоначальном заявлении вуза.