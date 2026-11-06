Картина Ильи Глазунова «Раскулачивание», представленная на выставке «Христианская традиция. Наши дни» в московском Манеже, весит почти тонну. Размеры монументального полотна составляют четыре на восемь метров. Об этом РИА «Новости» рассказал научный куратор выставки Иван Привалов.

По словам Привалова, «Раскулачивание» стало самым большим произведением, представленным в экспозиции. Всего посетители могут увидеть две работы известного художника. Помимо гигантского полотна, на выставке представлена картина «Коммунисты прошли».

Выставка современного церковного искусства «Христианская традиция. Наши дни» открылась для широкой публики 5 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж». Она объединила 524 произведения искусства, среди которых живопись, скульптура, графика, иконопись, ювелирные изделия и предметы декоративно-прикладного творчества.

Экспозиция приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторы стремились показать развитие современного церковного искусства и его связь с более чем тысячелетней историей России и православной культуры. Согласно расписанию Манежа, выставка продлится до 8 декабря.