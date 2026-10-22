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Опубликовано 22 октября, 16:48

В Москве допрашивают вебкамщицу, подозреваемую в убийстве экс-возлюбленного

Подозреваемая и её жертва. Обложка © Telegram / SHOT

Подозреваемая и её жертва. Обложка © Telegram / SHOT

Следователи допрашивают девушку, задержанную по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время с подозреваемой работают следователи, идёт допрос», — сказал собеседник агентства.

Задержанная известна как вебкамщица. Ей 21 год. Девушка раскручивала свою страницу в соцсети, публикуя кадры роскошной жизни. Она показывала курорты, люксовые авто и огромные букеты.

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Миллионы на вебкаме и реалити-шоу: Что известно о модели, убившей бывшего в Москве

О задержании девушки столичный главк СК сообщил 22 октября. Тело её бывшего парня с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице. По предварительной версии, он пришёл к бывшей девушке в состоянии опьянения. Между ними произошла ссора, во время которой она, предположительно, ударила его ножом в грудь. Life.ru рассказывал о записи камеры в доме, где произошло убийство.

Больше новостей о громких преступлениях, расследованиях и судебных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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