В Москве допрашивают вебкамщицу, подозреваемую в убийстве экс-возлюбленного

Следователи допрашивают девушку, задержанную по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время с подозреваемой работают следователи, идёт допрос», — сказал собеседник агентства.

Задержанная известна как вебкамщица. Ей 21 год. Девушка раскручивала свою страницу в соцсети, публикуя кадры роскошной жизни. Она показывала курорты, люксовые авто и огромные букеты.

О задержании девушки столичный главк СК сообщил 22 октября. Тело её бывшего парня с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице. По предварительной версии, он пришёл к бывшей девушке в состоянии опьянения. Между ними произошла ссора, во время которой она, предположительно, ударила его ножом в грудь. Life.ru рассказывал о записи камеры в доме, где произошло убийство.