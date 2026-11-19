В Москве объявили 35 победителей Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» — 2026 из 22 регионов страны. Главную награду получил нижегородский проект «ПромЭкскурсовод», участники которого бесплатно знакомят школьников с предприятиями и инженерными профессиями. Гран-при вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Церемония прошла 18 ноября в историческом здании Рижского вокзала и собрала почти 500 участников, включая финалистов, экспертов и представителей туристической отрасли. В этом году на премию поступило более 17 тысяч заявок, а победителей определяли в восьми основных и семи специальных номинациях. Организатором выступила одноимённая программа Росмолодёжи.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

С приветствием к участникам обратился президент России Владимир Путин. Его послание зачитал Сергей Кириенко. Глава государства отметил, что благодаря работе авторов туристических проектов молодёжь получает возможность знакомиться с историей, культурой, достижениями и традициями разных регионов страны.

«Подчеркну, во многом благодаря вашей созидательной работе, энтузиазму и подвижничеству люди разных возрастов и профессий, молодёжь получают замечательную возможность познакомиться с уникальными памятниками отечественной истории и культуры», — говорится в приветствии президента.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Кириенко подчеркнул, что путешествия помогают лучше узнать не только страну, но и живущих в ней людей. По его словам, именно человеческие встречи делают поездки запоминающимися. Он также объявил, что в 2027 году у премии появится новая номинация — «Больше, чем гостеприимство». Решение связано с развитием этого направления после Международного фестиваля молодёжи.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Кто получил гран-при премии «Больше, чем путешествие»

Главную награду по итогам экспертного голосования завоевал корпоративный волонтёрский отряд «ПромЭкскурсовод» Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Преподаватели и студенты организуют бесплатные научно-популярные экскурсии, во время которых школьники посещают промышленные предприятия и лаборатории, знакомятся с производством и инженерными специальностями.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Руководитель проекта Елена Дубик рассказала, что отряд появился восемь лет назад. Его участники стремятся заинтересовать молодёжь промышленностью и рабочими профессиями, особенно на фоне кадрового дефицита на предприятиях.

«Мы маленький проект, который проводит экскурсии по предприятиям на безвозмездной основе, и победа в премии для нас — это признание на всю Россию», — поделилась Дубик.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Для команды это не первое участие в конкурсе. В 2025 году «ПромЭкскурсовод» занял третье место в номинации «Больше, чем предприятие». В нынешнем сезоне проект вошёл в число лидеров категории «Больше, чем экскурсия», после чего эксперты присудили ему гран-при.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Лучшие туры, экскурсии, походы и туристические проекты

Среди победителей основных номинаций оказались образовательные инициативы, экологические экспедиции, цифровые сервисы, фестивали и семейные путешествия.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

В категории «Больше, чем тур» победила Академия ТОП с программой образовательных поездок для детей. Лучшей экскурсией признали калининградский проект «Экскурсионный контур “80 лет единства”», а награду за походы получил цикл молодёжных экологических экспедиций «Туризм в школу» из Мурманской области.

В номинации «Больше, чем медиа» первое место досталось специальному сезону студенческого тревел-шоу «За стипуху съездить: Золотое кольцо», созданному московской кинокомпанией «1 мая». Среди цифровых сервисов победила платформа «Гостеприимные города Росатома».

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Лучшим «местом силы» жюри назвало нижегородский мультижанровый фестиваль «Столица закатов», который ежегодно проводят с 2021 года.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

В номинации «Больше, чем регион» первое место заняла Москва. В тройку лидеров также вошли Нижегородская и Владимирская области.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Награду «Больше, чем путешественник» получили Павел Шабалин и Тамара Погосян, представившие историю семейного пешего путешествия через всю Россию — от Москвы до Владивостока.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Молодёжь выбрала возрождённую деревню в Удмуртии

Отдельным событием церемонии стало первое вручение специальной награды «Выбор молодёжи». Её обладателя определяли молодые участники голосования.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Победил проект «Возрождённая деревня Мувыр» из Удмуртии. Благодаря инициативе одной семьи населённый пункт получил новую жизнь и превратился в место, привлекающее путешественников.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Активных участников молодёжного голосования пригласили на церемонию в Москву.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Всего в оценке конкурсных проектов участвовали около 450 экспертов. На заключительном этапе россияне отдали более 200 тысяч голосов в поддержку финалистов.

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров обратил внимание на растущий интерес к внутреннему туризму. По его словам, согласно исследованию «Индекс поколения», 88% молодых людей положительно оценивают свой опыт путешествий по России и предпочитают поездки по стране зарубежным направлениям.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Гуров считает, что авторы подобных проектов помогают детям и молодёжи открывать для себя новые места через экскурсии, походы, исторические маршруты и знакомство с местными жителями.

Какие специальные номинации появились в 2026 году

Помимо основных наград, организаторы отметили проекты в партнёрских категориях. Специальные номинации поддержали программа «Студтуризм» Минобрнауки России, Российское общество «Знание», Русское географическое общество, Роспатриотцентр Росмолодёжи и инклюзивный музей в темноте «Сенсориум».

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

К объявленному в России Году единства народов приурочили новую номинацию «Больше, чем единство». Её партнёром стало Федеральное агентство по делам национальностей.

Полный перечень обладателей вторых и третьих мест, специальных наград, а также описания проектов победителей и финалистов опубликованы в официальном каталоге премии.

Церемонию посвятили путешествиям, объединяющим поколения

Концепцию награждения построили вокруг образа поезда, который соединяет города, поколения и человеческие истории. Через сценографию и музыкальные номера организаторы обратились к темам Родины, культурного наследия, народных традиций и единства.

Перед гостями выступили певица MIRAVI вместе с Хором первых, группа Uma2rman и другие исполнители. Театр песни и танца «Байкал» представил номер, основанный на традициях бурятской культуры.

В церемонии также участвовали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, глава корпорации «Туризм.РФ» Василий Швец и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Москве объявили 35 победителей премии «Больше, чем путешествие». Фото © Росмолодёжь

Премия проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке федеральных ведомств. Среди партнёров — Cosmos Hotel Group, WB Travel, Корпорация «Туризм.РФ», Таврида.АРТ, Русское географическое общество, Российский союз туриндустрии, Роскачество, VK Места, Добро.рф и другие организации. Генеральным информационным партнёром выступает ТАСС.

За время работы программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» её участниками стали почти 600 тысяч молодых людей из разных регионов России.

Ранее Life.ru рассказывал о старте народного голосования премии. На конкурсном этапе эксперты отобрали 72 проекта, представлявших 40 регионов. В финал вышли создатели туристических маршрутов, ретропоездов, документальных проектов, экспедиций, инклюзивных путешествий и цифровых путеводителей. Среди необычных решений оказались экскурсии по исчезающим храмам, квесты с NFC-метками и маршруты по восстановленным деревням. Авторам наиболее успешных проектов предусмотрены образовательная, экспертная и информационная поддержка, участие в профессиональном сообществе победителей и сертификаты на поездки по России.