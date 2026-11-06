В Москве 22-летний приезжий продал чужую иномарку, которую заметил на парковке. По версии полиции, молодой человек нашёл покупателя среди своих знакомых, получил деньги, а новый «владелец» спокойно увёз автомобиль на эвакуаторе. О необычной краже сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Ярославль».

Машина принадлежала 50-летнему жителю Подмосковья и стояла во 2-м Южнопортовом проезде в районе Печатники. Покупатель, как установили правоохранители, не подозревал, что продавец не имеет никаких прав на автомобиль.

Настоящий хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. Ущерб оценили более чем в 1,1 миллиона рублей. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут эвакуатора и вышли на предполагаемого похитителя.

Подозреваемого задержали на Большой Академической улице. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ — кража. Суд заключил молодого человека под стражу. При этом местонахождение проданной иномарки пока не установлено, её поиски продолжаются.

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