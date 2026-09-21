В Москве провожают Сергея Чепикова: Проститься с олимпийским чемпионом пришли коллеги и чиновники

В Москве проходит церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым. Спортсмен ушёл из жизни 17 сентября в возрасте 59 лет.

В Москве прощаются с двукратным олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым. Фото © Telegram/ MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

Среди пришедших проститься с ним заметили бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На церемонии также присутствуют министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и сенатор Виктор Шептий.

В Москве прощаются с двукратным олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым. Фото © Telegram/ MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

Чепиков был одним из самых титулованных отечественных биатлонистов. За карьеру он дважды становился олимпийским чемпионом. Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание. Чепиков продолжительное время боролся с болезнью.

Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве. После церемонии состоятся отпевание и похороны.

17 сентября Life.ru сообщил, что Сергей Чепиков скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Несмотря на лечение, спортсмен продолжал работать и в последнее время чувствовал себя хуже.