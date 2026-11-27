В Москве с 2 января 2027 года скорректируют тарифы на проезд в транспорте
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве со 2 января 2027 года скорректируют стоимость проезда в общественном транспорте. О пересмотре тарифов столичный департамент транспорта сообщил.
Разовая поездка по карте «Тройка» будет стоить 84 рубля, а бумажный билет «Единый» на одну поездку — 95 рублей. При оплате банковской картой пассажирам придётся отдать 93 рубля, по биометрии — 80 рублей.
«Для поддержания высокого уровня и реализации дальнейших планов по развитию городского транспорта, а также в целях компенсации роста инфляции и расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти принято решение об изменении стоимости проезда в городском транспорте со 2 января 2027 года», — пояснили в ведомстве.
При этом бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД сохранятся. Размер скидки на проезд для школьников и студентов по-прежнему составит 71%. Стоимость поездок на речных электросудах останется прежней.
Дополнительные средства от индексации тарифов направят на развитие транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал города Подмосковья, в которых планируется строительство новых станций метро. В частности, станция «Липовая Роща» должна принять первых пассажиров уже в 2027 году.
О том, какие льготы и скидки доступны учащимся, Life.ru подробно рассказывал в отдельном материале.