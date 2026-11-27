В Москве со 2 января 2027 года скорректируют стоимость проезда в общественном транспорте. О пересмотре тарифов столичный департамент транспорта сообщил.

Разовая поездка по карте «Тройка» будет стоить 84 рубля, а бумажный билет «Единый» на одну поездку — 95 рублей. При оплате банковской картой пассажирам придётся отдать 93 рубля, по биометрии — 80 рублей.

«Для поддержания высокого уровня и реализации дальнейших планов по развитию городского транспорта, а также в целях компенсации роста инфляции и расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти принято решение об изменении стоимости проезда в городском транспорте со 2 января 2027 года», — пояснили в ведомстве.

При этом бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД сохранятся. Размер скидки на проезд для школьников и студентов по-прежнему составит 71%. Стоимость поездок на речных электросудах останется прежней.

Дополнительные средства от индексации тарифов направят на развитие транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава.