В Москве задержали наркомана, устроившего секс-террор в фитнес-клубе

В московском фитнес-клубе 24-летний мужчина затащил администратора в туалет, заперся с ней и начал домогаться. За день от его приставаний пострадали ещё несколько девушек. Подозреваемого задержали полицейские, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП в спортзале на Муравской улице стало одним из нескольких эпизодов.

Оказавшись в туалете с незнакомцем, 22-летняя сотрудница громко закричала. Благодаря этому ей вскоре удалось выбраться. До посещения клуба мужчина приставал к девушке возле подъезда, но получил отпор. После нападения на администратора он отправился в аптеку и кафетерий, где продолжил домогаться девушек.

По данным издания, задержанный ранее был судим за преступление, связанное с наркотиками. Недавно он поселился в съёмной квартире на северо-западе столицы. В день происшествия мужчина мог находиться под воздействием наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Мытищах полиция начала проверку после сообщений о домогательствах мужчины к двум 15-летним школьницам. По словам подростков, нетрезвый незнакомец предлагал им интимную близость, оскорблял и мешал уйти.