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Опубликовано 13 октября, 22:07

В Москве загорелось выселенное здание, огонь охватил 300 «квадратов»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве увеличилась втрое — со 100 до 300 квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы.

Возгорание произошло по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

Позднее экстренные службы уточнили масштаб происшествия. Причины возгорания и сведения о пострадавших не приводятся.

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Ранее возгорание произошло на территории предприятия, выпускающего пластиковые изделия. Изначально площадь составила 6 тысяч квартирных метров. К вечеру вторника пламя распространилось на девять тысяч. Происшествию присвоили повышенный, третий ранг сложности. Также поступала информация об угрозе распространения огня на соседние складские помещения.

Больше новостей о крупных пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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