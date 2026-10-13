В Москве загорелось выселенное здание, огонь охватил 300 «квадратов»

Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве увеличилась втрое — со 100 до 300 квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы.

Возгорание произошло по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

Позднее экстренные службы уточнили масштаб происшествия. Причины возгорания и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее возгорание произошло на территории предприятия, выпускающего пластиковые изделия. Изначально площадь составила 6 тысяч квартирных метров. К вечеру вторника пламя распространилось на девять тысяч. Происшествию присвоили повышенный, третий ранг сложности. Также поступала информация об угрозе распространения огня на соседние складские помещения.