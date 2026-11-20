В Москве 20-летний парень на электросамокате без всякой причины ударил 73-летнюю пенсионерку прямо во время движения. Женщина потеряла равновесие, упала и получила травмы, однако уголовное дело возбудили только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в столичном надзорном ведомстве.

В Москве завели дело на самокатчика, ударившего 73-летнюю пенсионерку. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Инцидент произошёл на Новочерёмушкинской улице. По данным прокуратуры, молодой человек проезжал мимо пожилой женщины и умышленно нанёс ей удар из хулиганских побуждений. Пенсионерка не удержалась на ногах и рухнула на землю.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После случившегося она обратилась в правоохранительные органы с заявлением, однако первоначально в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Ситуация изменилась после проверки Гагаринской межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство отменило отказ, после чего материалы направили на дополнительную проверку. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Теперь обстоятельства нападения устанавливают следователи, а ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее Life.ru рассказывал о самокатчике, который сбил девятилетнюю девочку возле Московского зоопарка и скрылся. Нарушителя удалось установить благодаря камерам ЦОДД и номеру электросамоката. Его аккаунт навсегда заблокировали в сервисе проката, а материалы передали в прокуратуру. В сентябре в Липецкой области до суда дошло дело 71-летней женщины, которая на мощном электросамокате сбила другую пенсионерку. Пострадавшая получила тяжёлую травму головы, а экспертиза установила, что транспортное средство по своим характеристикам относилось к категории мопедов.