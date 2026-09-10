В Новороссийске потушили пожар у горы Колдун после атаки ВСУ
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В Новороссийске потушили лесной пожар у горы Колдун. Об этом сообщили в Минприроды Краснодарского края. Спасатели завершили тушение в 06:00 мск.
Возгорание, возникшее после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), распространилось на территории Шесхарисского участкового лесничества. Площадь пройденного огнём участка составила около 1,7 га. Ранее сообщалось о локализации пожара в районе населённого пункта Раевская в Анапском лесничестве на площади 3,4 га.
Ранее в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ на набережную пострадали восемь человек. Пятерых из них госпитализировали, троим помощь оказали на месте. Кроме того, атака привела к возгоранию на набережной города.
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