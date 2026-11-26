Стало известно о многолетнем романе топ-менеджеров Nvidia и Super Micro Computer, оказавшейся в центре скандала с поставками американских чипов в Китай. Бывший руководитель глобальных продаж Nvidia Джей Пури несколько лет встречался с директором по развитию Super Micro Сенли Чен. В начале марта 2026 года пара сыграла свадьбу в Калифорнии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В период их романтических отношений подразделение Пури отвечало за распределение новейших чипов Nvidia между заказчиками. По словам действующих и бывших сотрудников компаний, Чен участвовала в переговорах с производителем процессоров и добивалась поставок оборудования для клиентов Super Micro.

Сама Чен отрицает, что использовала личные отношения для получения профессиональных преимуществ. В Super Micro также заявили, что топ-менеджер не контролировала закупки и распределение графических процессоров. Пури и Nvidia на запросы журналистов не ответили.

История отношений супругов привлекла особое внимание на фоне расследования незаконных поставок американских технологий в Китай. В марте Минюст США предъявил обвинения сооснователю Super Micro Уолли Ляо и ещё двум фигурантам дела. По версии следствия, только с конца апреля по середину мая 2025 года в КНР незаконно переправили серверы с передовыми чипами стоимостью не менее 510 миллионов долларов.

Super Micro назвала себя жертвой предполагаемой мошеннической схемы. Ни Пури, ни Чен обвинения по этому уголовному делу не предъявлялись. В настоящее время Чен возглавляет компанию ChronoScale, специализирующуюся на облачных вычислениях.

Напомним, основатель Nvidia Дженсен Хуанг недавно также оказался в центре скандала из-за своей личной жизни. Бизнесмену пришлось покинуть руководящий пост, однако спустя 11 дней совет директоров восстановил его в должности. Несмотря на это, власти Калифорнии намерены продолжить расследование в отношении корпорации.