Студентка Ньюкаслского университета Элиза Заллу обнаружила золотую цепочку возрастом почти 2000 лет в первый же день своих первых археологических раскопок. Украшение длиной всего семь сантиметров сохранилось настолько хорошо, что его можно было бы носить и сегодня, если бы оно осталось целым. Необычную находку сделали в английском графстве Нортумберленд, сообщает The Independent.

Для самой девушки открытие стало полной неожиданностью. По словам Заллу, она не рассчитывала обнаружить ничего подобного даже за всю будущую карьеру, тем более в первый день работы. Преподаватель университета Эрик Туриньи отметил, что многие профессиональные археологи за всю жизнь так и не находят золотых изделий.

Специалисты установили, что цепочку изготовили с помощью сложной техники двойного плетения: золотые звенья сгибали в форме восьмёрки, складывали и соединяли между собой. Такие украшения делали из золота высокой чистоты. Они могли принадлежать состоятельным римлянам, военачальникам или членам их семей.

Однако цепочка оказалась далеко не единственным сокровищем раскопок. Студентка Шеннон Вуд обнаружила свинцовую пластину с остатками латинской надписи. Учёные предполагают, что её использовали для торговых записей или учёта имущества, хотя не исключают, что на металле могло быть записано личное послание или даже проклятие. Другая участница экспедиции, Меган Поттер, нашла позолоченную бронзовую деталь, предположительно украшавшую военный пояс, ножны меча или конскую упряжь.

Среди остальных находок оказались римские монеты, наконечники копий, керамика и драгоценный камень с изображением Юпитера. На нескольких глиняных черепках археологи заметили имя MARTIN или MARTINUS. Вероятно, так древний владелец помечал свои вещи. В летних раскопках участвовали 52 первокурсника, а сами исследования помогают восстановить повседневную жизнь на северной границе Римской империи, где почти две тысячи лет назад соседствовали военные и местные жители.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной находке времён Римской империи в Британии. Учёные установили, что огромная позолоченная бронзовая нога, обнаруженная более двух веков назад в шотландском болоте, могла принадлежать конной статуе императора Антонина Пия. Раньше считалось, что скульптуру привезли в качестве военного трофея из Йорка, однако теперь исследователи предполагают, что памятник изначально стоял на территории современной Шотландии. Это открытие меняет представления о масштабах римского присутствия на севере острова.

Кроме того, Life.ru писал о неожиданной гипотезе британских археологов, изучавших монеты железного века. Исследователь Майлз Рассел предположил, что древний правитель Верика, изгнание которого стало одним из поводов для римского вторжения в Британию, мог быть женщиной. К такому выводу его подтолкнули изображения на монетах и особенности латинских надписей. Впрочем, другие специалисты пока не согласны с такой трактовкой.