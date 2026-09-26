В Петербурге нашли пропавшего внука рабочего Парвиайнена, который прятал Ленина

В Петербурге завершились поиски 78-летнего Эдуарда Парвиайнена, родственника известной финской семьи, которая больше века назад укрывала Владимира Ленина. Пенсионер найден живым, сообщил поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» без уточнения обстоятельств его исчезновения.

Эдуард Парвиайнен — внук петроградского рабочего Петра Генриховича Парвиайнена, который в 1917 году прятал Владимира Ленина от Временного правительства у себя дома на Карельском перешейке. Мужчина пропал 23 сентября. К розыску подключились волонтёры, однако несколько дней о местонахождении пожилого петербуржца ничего не было известно.

Где пенсионер находился всё это время и при каких обстоятельствах его обнаружили, пока неизвестно. Семья Парвиайнен вошла в историю благодаря событиям более чем столетней давности. Её представители предоставили убежище Владимиру Ленину, когда тот скрывался от политического преследования.

Ранее Life.ru рассказывал о другом пропавшем пенсионере, которого нашли живым в Петербурге. В начале сентября 79-летний мужчина самостоятельно обратился за помощью к сотрудникам ДПС. Полицейские вызвали скорую, после чего пожилого горожанина доставили в больницу.