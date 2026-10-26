Двойное убийство в Петербурге мог совершить учитель математики, его ищут

Петербургские правоохранители ведут срочный розыск 40-летнего преподавателя математики Дмитрия Н., которого подозревают в жестокой расправе над семьей его возлюбленной.

По данным канала SHOT, трагедия произошла в одной из квартир Северной столицы. Жертвами нападавшего стали мать его партнерши — 58-летняя Алла, а также её несовершеннолетний внук, приходившийся сыном избраннице подозреваемого. Расправившись с ребёнком, злоумышленник спрятал его тело в холодильнике.

Следующей целью агрессора должна была стать сама сожительница — учитель истории Анастасия, работавшая с ним в одном учебном заведении. Мужчина попытался атаковать и её, однако женщине удалось вырваться, выбежать в подъезд и позвать соседей на помощь. Нападавший успел скрыться до прибытия экстренных служб.

Личность подозреваемого вызывает особый шок: мужчина отдал педагогике 11 лет. Начинал карьеру преподавателем физкультуры, позже переквалифицировался в учителя точных наук, а в 2024 году получил высшую квалификационную категорию. Помимо прочего, мужчина посещал курсы оказания первой медицинской помощи.

В настоящий момент силовики прочесывают город и проверяют возможные маршруты отхода фигуранта, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о других смертельных конфликтах в Петербурге. Так, в октябре в посёлке Металлострой мужчина, по версии следствия, во время ссоры избил супругу, после чего она скончалась. Фигурант признал вину, а суд отправил его под стражу до 21 декабря. Обвиняемый также заявил о желании отправиться на СВО после вынесения приговора.