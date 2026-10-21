В Петрозаводске простятся с водителем скорой, погибшим в ДТП по пути к больному младенцу

В Петрозаводске 22 октября простятся с водителем скорой помощи Александром Заляжным, погибшим в страшном ДТП по дороге на вызов к семимесячному ребёнку. Церемония состоится в траурном зале на Высотном проезде, дом 1, сообщается в группе Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

Александр Заляжный проработал на станции скорой помощи сравнительно недолго, но успел заслужить уважение и доверие коллег. В Минздраве Карелии его вспоминают как отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. У мужчины остались жена и две дочери.

Трагедия произошла ночью 17 октября на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. Автомобиль скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками столкнулся с Kia. Вместе с Александром Заляжным погиб врач-педиатр Олег Стусенко. Оба медика спешили к семимесячному ребёнку, но до пациента так и не добрались.

После трагедии в Петрозаводске возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель двух человек. В МВД Карелии сообщили о задержании водителя легкового автомобиля. Следователям предстоит установить все обстоятельства столкновения.