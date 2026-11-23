Польшу может захлестнуть волна преступности после Нового года из-за массового прибытия украинцев. С таким предупреждением выступил депутат польского сейма от партии «Конфедерация» Конрад Беркович. Политик призвал власти срочно принять меры, иначе, по его выражению, страна рискует превратиться в «зоопарк».

По словам парламентария, через польскую границу проходят сотни тысяч граждан Украины, причём некоторые оценки, на которые он сослался, достигают 2,5 миллиона человек. Беркович усомнился в том, что прибывающие проходят достаточно тщательную проверку.

«Сотни тысяч — а некоторые говорят даже о 2,5 млн украинцев — пересекают границу. Держу пари, что без особого контроля. Не стоит удивляться, если после Нового года мы увидим всплеск преступности в Польше», — написал депутат в соцсети X.

Беркович считает, что без немедленного вмешательства властей ситуация с безопасностью может резко ухудшиться.

«Либо мы что-то предпримем, либо увидим зоопарк на наших улицах», — предупредил он.

Ранее Life.ru рассказывал о рекордном росте числа нападений на украинцев в Польше в 2026 году. По оценке представителей антирасистской ассоциации «Никогда больше», отношения между двумя народами ухудшаются уже несколько лет, а одной из причин напряжённости стала политическая риторика. В опубликованном 9 ноября докладе организации собрали около 450 случаев ненависти и нетерпимости в отношении различных групп населения. На фоне происходящего украинские беженцы всё чаще разочаровываются в жизни в Польше. Местные СМИ связывают отъезд части переселенцев с ухудшением отношения к ним и изменением условий пребывания в стране.