В Польше возле села Хмелек прогремел сильный взрыв, после которого неподалёку обнаружили неизвестный летательный аппарат. О происшествии сообщает Radio Lublin.

Инцидент произошёл утром 20 ноября в Люблинском воеводстве. Очевидцы услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку. Впоследствии в нескольких километрах от населённого пункта, в районе Липовца, полиция обнаружила неопознанный объект. Связаны ли эти события между собой, выясняют польские службы.

На фоне сообщений о возможной воздушной угрозе жителей приграничных районов предупредили об опасности. Военные подняли в воздух истребители, а аэропорт Жешува временно приостановил работу. Польские силовики приступили к проверке обстоятельств случившегося.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий поспешил предположить, что упавший объект мог иметь российское происхождение. По его словам, такую предварительную информацию внешнеполитическое ведомство якобы получило от военного командования. Принадлежность обнаруженного аппарата ещё устанавливается.

Подобные происшествия уже случались в Польше. Ранее Life.ru сообщал о падении неизвестного летательного аппарата в городе Любачев Подкарпатского воеводства. Тогда объект обнаружили на незаселённом участке, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители проверяли, представляет ли находка опасность.

Кроме того, Life.ru рассказывал о поисках неопознанного объекта в районе Люблина. В октябре местные жители сообщали о громком звуке летательного аппарата, предположительно двигавшегося со стороны Украины. К выяснению обстоятельств подключились полиция и военные.