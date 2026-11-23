За первые две недели ноября спрос на мини-каско в России вырос на 101% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена полиса за год поднялась на 5% и составила 1852 рубля, пишет газета «Известия».

По данным издания, сильнее всего спрос вырос в Забайкальском крае — на 232%. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге он увеличился более чем вдвое.

«Мини-каско становится компромиссным решением по соотношению стоимости и объёма защиты», — пояснил эксперт по каско Евгений Фатьянов.

По его словам, интерес к таким полисам особенно заметен при смене сезона, когда меняются условия на дорогах. Среди рисков, которые покрывают такие полисы, — угон, повреждение машины при падении снега или льда и авария, если у другого участника нет ОСАГО.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что за 2025 год выплаты по каско выросли на 31,6%, а сборы — на 4,8%. На фоне подорожания ремонта и запчастей водители всё чаще экономят на страховке, выбирая полисы с франшизой или ограниченным покрытием.